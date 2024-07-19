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21:27, 19 июля 2024Россия

В Госдуме рекомендовали принять во II чтении проект о режиме высылки иностранцев

Госдума может принять во II чтении проект закона о режиме высылки мигрантов

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, в котором предлагается ввести новый миграционный режим высылки иностранцев. Об этом стало известно из соответствующего решения комитета.

Кроме того, комитет Госдумы предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 23 июля. Поправками предлагается уточнить, что иностранный гражданин, включенный в реестр контролируемых лиц, не может стать участником или учредителем общественной или религиозной организации.

Помимо этого, органы ЗАГС будут обязаны проверять иностранных граждан и лиц без гражданства, вступающих в брак, на предмет их присутствия в реестре контролируемых лиц.

Внесенный на рассмотрение в Госдуму проект предполагает, что иностранцы, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут, в частности, менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел, управлять транспортом и заключать брак.

Иностранцев также включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.

Ранее сообщалось, что еще в одном российском регионе захотели ограничить работу мигрантов. Соответствующее решение с 2025 года планируют принять в Хабаровском крае. По состоянию на 19 июля регион остается единственным в Дальневосточном федеральном округе, в котором подобные ограничения еще не вводились.

Ранее ограничения на работу приезжих в разных сферах ввели в Краснодарском крае, Томской и Челябинской областях. Речь шла о нескольких десятках отраслей, в которых мигрантам запрещено трудоустраиваться.

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      Марина Совина
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