В российском городе рассказали о случаях свадеб с забывшими развестись участниками СВО

В Петрозаводске уже состоящие в браке участники СВО пытались жениться снова

В Петрозаводске уже состоящие в браке участники специальной военной операции (СВО) на Украине пытались жениться снова. О случаях свадеб с забывшими развестись военными рассказала начальник отдела ЗАГС в российском городе Элина Щелина, пишет «Фактор».

«Очень часто бывает так, что они [участники СВО] приходят, а штампа о разводе-то и нет, то есть сначала мы их провожаем в отдел по расторжению, оформляем предыдущий акт гражданского состояния, потом подаем заявление на следующий», — рассказала Щелина.

Она напомнила, что срок рассмотрения заявления на заключение брака составляет не меньше месяца, однако для участников СВО при наличии документа из военкомата или отпускного билета регистрацию брака могут провести в день обращения.

Ранее сообщалось, что жительница Дагестана осталась без выплат из-за многоженства не вернувшегося с фронта мужа. Выплаты достались «младшей» жене, с которой был заключен официальный брак.