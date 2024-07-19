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18:51, 19 июля 2024Россия

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе и попал на видео

В Петербурге машина сбила человека на пешеходном переходе и попала на видео

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пенсионера, идущего по пешеходному переходу, и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Инцидент произошел в 13:20 на пересечении улицы Массальского и проспекта Ленина. На кадрах видно, как автомобиль Lada наезжает на пожилого мужчину. Из-за столкновения пенсионер отлетел на несколько метров. К пострадавшему выбежал автомобилист.

Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в Улан-Удэ большегруз упал на трамвайные пути после столкновения с иномаркой. На представленном ролике видно, как грузовик Scania подрезает легковушка. Водитель провоцирует аварию и скрывается. Грузовик после столкновения с Toyota падает на рельсы.

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      Никита Абрамов
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