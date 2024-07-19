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23:06, 19 июля 2024Спорт

Вяльбе одной фразой оценила уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК

Вяльбе заявила, что ей все равно на уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила уход двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой из комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводит Sport24.

Вяльбе фразой «мне вообще пофигу» высказалась об истечении срока полномочий Исинбаевой, подчеркнув, что ей все равно. Она добавила, что МОК приостановил членство России, поэтому нет смысла об этом рассуждать.

О том, что Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК в связи с истечением срока полномочий, стало известно ранее 19 июля. Ранее МОК проводил проверку в отношении Исинбаевой. Комиссия пришла к выводу, что бывшая спортсменка может продолжать работать в организации, так как не поддерживала спецоперацию на Украине и не имела контракта с Российской армией или силовыми структурами.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. Она входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.

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      Анастасия Борисова
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