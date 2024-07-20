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20:13, 20 июля 2024Бывший СССР

Минобороны Армении заявило о взрыве рядом с полигоном

Минобороны Армении: рядом с полигоном ведомства прогремел взрыв

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Рядом с полигоном министерства обороны Армении на юге страны прогремел взрыв. Об этом стало известно из заявления пресс-службы, опубликованного в официальном Telegram-канале военного ведомства.

«На полигоне Минобороны [взрыв] (...) не был зафиксирован, он произошел на территории, прилегающей к полигону, погибший — гражданское лицо», — говорится в сообщении.

По информации агентства «Sputnik Армения», взрыв произошел на территории медно-молибденового комбината. В результате происшествия погиб сторож. Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян уточнил, что погибшему было 64 года.

Ранее неизвестный мужчина открыл огонь в отделение полиции в Котайкской области Армении. Отмечается, что пострадал сотрудник полиции, а сам нападавший получил огнестрельное ранение в грудь.

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      Виктория Кондратьева
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