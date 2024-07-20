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10:43, 20 июля 2024Мир

Неизвестный открыл огонь в отделении полиции Армении

Иностранец открыл огонь в отделении полиции Армении

Фото: Ani Djaferian / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Неизвестный мужчина открыл огонь, ворвавшись в отделение полиции в Котайкской области Армении. Об этом пишет издание Shamshyan.

Сообщается, что пострадал сотрудник полиции, а также сам нападавший 45-50 лет, который получил огнестрельное ранение в грудь. Обоих доставили в местную больницу.

Известно, что после случившегося Следственный комитет Республики Армения возбудил уголовное дело. Отмечается, что стрелок является иностранцем.

Ранее в июле в Харькове мужчина открыл огонь по прохожим. По данным издания, происшествие случилось на проспекте Ландау. Нападавший открыл стрельбу из автоматического оружия.

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      Екатерина Ештокина
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