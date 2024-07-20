Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:09, 20 июля 2024Бывший СССР

В Харькове мужчина открыл огонь по прохожим

В Харькове неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Харькове неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, происшествие случилось на проспекте Ландау. Нападавший открыл стрельбу из автоматического оружия.

Материалы по теме:
Вооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области. Налетчик ранил полицейского и скрылся
Вооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области.Налетчик ранил полицейского и скрылся
16 сентября 2021
Провинциальный боевик. Неизвестный расстрелял семью и взорвал отдел полиции в Воронеже. Что стоит за его преступлениями?
Провинциальный боевик.Неизвестный расстрелял семью и взорвал отдел полиции в Воронеже. Что стоит за его преступлениями?
17 сентября 2021

Известно, что представители власти инцидент пока не прокомментировали. Подробности случившегося не уточняются.

Ранее в июле в Харькове прозвучала серия взрывов. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В США вслед за Канадой произошла вспышка опасного и редкого заболевания. Ранее в Москве от него умер мужчина

      Тимур Иванов попросил отпустить его из-под стражи

      Агент анонсировал возвращение Кузнецова в КХЛ

      В Молдавии увидели логистический хаб для военных самолетов

      ВСУ более 60 раз за сутки обстреляли российский регион

      Москвичку арестовали за татуировку с нацистской символикой

      Фитнес-тренер объяснил дряблость внутренней поверхности бедра

      В Харькове мужчина открыл огонь по прохожим

      Стало известно о необычном обстоятельстве в деле о покушении на Фарион

      Обруганную мигрантом россиянку-бойца UFC дисквалифицировали за допинг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше