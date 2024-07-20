В Харькове мужчина открыл огонь по прохожим

В Харькове неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим

В Харькове неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, происшествие случилось на проспекте Ландау. Нападавший открыл стрельбу из автоматического оружия.

Известно, что представители власти инцидент пока не прокомментировали. Подробности случившегося не уточняются.

Ранее в июле в Харькове прозвучала серия взрывов. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.