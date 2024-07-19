«Общественное»: серия взрывов прогремела в Харькове

В Харькове прозвучала серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышна серия взрывов. Вероятно, за пределами города», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Позднее журналисты снова сообщили о взрывах. Издание допустило, что они произошли за пределами Харькова.

18 июля взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги. Помимо этого, предупредительные сигналы были слышны в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.