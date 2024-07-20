Глава МВД Украины Клименко не исключил российский след в убийстве Фарион

Глава министерства внутренних дел (МВД) Украины Игорь Клименко назвал основные версии убийства экс-депутата Верховной Рады Иринa Фарион, совершенного в пятницу, 19 июля.

Среди них министр перечислил личную неприязнь и общественно-политическую деятельность Фарион.

Правоохранители рассматривают несколько мотивов убийства, в частности, общественная/политическая деятельность и личная неприязнь. Также следователи не исключают в убийстве «российский след» Игорь Клименко глава МВД Украины

Кроме того, правоохранители не исключают, что убийство было заказным. По делу назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая.

Убийца до сих пор не найден

Сначала нападение на экс-депутата было квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Однако после смерти Фарион в больнице Нацполиция Украины переквалифицировала его на статью об умышленном убийстве.

По словам Клименко, на данный момент о стрелявшем ничего не известно, его поиски продолжаются. В Нацполиции принимают все необходимые меры для установления личности и задержания нападавшего, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Фарион скончалась в больнице после операции

60-летняя Ирина Фарион была госпитализирована после покушения во львовскую больницу в критическом состоянии «на грани жизни и смерти». Неизвестный выстрелил ей в висок.

В больнице ей провели операцию первичной хирургической обработки головы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в состоянии глубокой мозговой комы. Однако спасти ее не удалось.

Ирина Фарион была депутатом Верховной Рады в 2012-2014 годах, является членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине, а также заявляла, что русскоязычные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не являются украинцами.