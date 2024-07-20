Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:12, 20 июля 2024Бывший СССР

«Следователи не исключают "российский след"». На Украине назвали основные версии убийства Ирины Фарион

Глава МВД Украины Клименко не исключил российский след в убийстве Фарион
Ирина Фарион

Ирина Фарион. Фото: Roman Baluk / Reuters

Глава министерства внутренних дел (МВД) Украины Игорь Клименко назвал основные версии убийства экс-депутата Верховной Рады Иринa Фарион, совершенного в пятницу, 19 июля.

Среди них министр перечислил личную неприязнь и общественно-политическую деятельность Фарион.

Правоохранители рассматривают несколько мотивов убийства, в частности, общественная/политическая деятельность и личная неприязнь. Также следователи не исключают в убийстве «российский след»

Игорь Клименкоглава МВД Украины

Кроме того, правоохранители не исключают, что убийство было заказным. По делу назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая.

Материалы по теме:
«Не справлюсь — уйду» Президентский срок Зеленского закончен.Что он обещал украинцам и почему не сдержал своих слов?
«Не справлюсь — уйду»Президентский срок Зеленского закончен.Что он обещал украинцам и почему не сдержал своих слов?
20 мая 2024
«Для них это чужая война» Почему партнеры Украины не хотят ехать на «саммит мира» и чем это грозит Владимиру Зеленскому?
«Для них это чужая война»Почему партнеры Украины не хотят ехать на «саммит мира» и чем это грозит Владимиру Зеленскому?
28 мая 2024
«Серый кардинал политики» Глава офиса Зеленского решил стать человеком номер один на Украине. Чем известен Андрей Ермак?
«Серый кардинал политики»Глава офиса Зеленского решил стать человеком номер один на Украине. Чем известен Андрей Ермак?
23 апреля 2024

Убийца до сих пор не найден

Сначала нападение на экс-депутата было квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Однако после смерти Фарион в больнице Нацполиция Украины переквалифицировала его на статью об умышленном убийстве.

По словам Клименко, на данный момент о стрелявшем ничего не известно, его поиски продолжаются. В Нацполиции принимают все необходимые меры для установления личности и задержания нападавшего, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Материалы по теме:
«Все решит расклад на поле боя» Почему Зеленский отменил выборы президента Украины и что поможет ему удержать власть?
«Все решит расклад на поле боя»Почему Зеленский отменил выборы президента Украины и что поможет ему удержать власть?
28 марта 2024
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте. Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте.Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
5 декабря 2023
«Многие начали ненавидеть русских» Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
«Многие начали ненавидеть русских»Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
21 апреля 2024

Фарион скончалась в больнице после операции

60-летняя Ирина Фарион была госпитализирована после покушения во львовскую больницу в критическом состоянии «на грани жизни и смерти». Неизвестный выстрелил ей в висок.

В больнице ей провели операцию первичной хирургической обработки головы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в состоянии глубокой мозговой комы. Однако спасти ее не удалось.

Ирина Фарион была депутатом Верховной Рады в 2012-2014 годах, является членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине, а также заявляла, что русскоязычные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не являются украинцами.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Следователи не исключают "российский след"». На Украине назвали основные версии убийства Ирины Фарион

      Сальдо назвал неминуемым уход ВСУ из Херсона

      В Astrobotic рассказали о замене лунохода VIPER

      Россия повысила пошлины на сладости из недружественных стран

      Россия уменьшила объем вложений в госбумаги США

      ПВО сбила 26 беспилотников в российском регионе

      Российская певица выступила с концертом в зоне СВО

      Американца арестовали за угрозы убийства Трампа

      Фигурант дела Тимура Иванова сообщил о проблемах со здоровьем

      Из МЧС уволился статс-секретарь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше