Министр обороны Германии Писториус призвал увеличить военный бюджет страны

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал увеличить военный бюджет страны из-за «вполне реальной угрозы со стороны России». Об этом чиновник заявил в разговоре с Tagesspiegel.

Согласно проекту бюджета на 2025 год, из общих запланированных расходов в 480,6 миллиарда евро, на оборону собираются потратить 53 миллиарда. Таким образом этот показатель по сравнению с текущим годом показатель вырастет на 1,25 миллиарда. Министр обороны страны считает, что бюджет нужно увеличить на шесть миллиардов.

Писториус уверен, что в ближайшие годы Россия способна напасть на НАТО. По его словам, Германия имеет дело «не с воображаемой угрозой, иллюзией или антиутопией», а слова министра обороны призваны не напугать людей, а сделать так, чтобы они не растерялись в чрезвычайной ситуации.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объяснил планы по размещению американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в ФРГ. По его словам, это станет ответом на развертывание российских ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде и Калининградской области.