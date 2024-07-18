Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 18 июля 2024Мир

Германия объяснила размещение ракет США ответом на действия России

Писториус: ракеты США в ФРГ станут ответом на «Искандеры» в Калининграде

Фото: Den4is / Shutterstock / Fotodom

Размещение американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в ФРГ станет ответом на развертывание российских ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде и Калининградской области. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Reuters.

При этом он отметил, что окончательное место их размещения на данный момент не определено. «США, которые разместят в Германии это оружие, еще сами в процессе подготовки. Но я хочу четко разъяснить: речь идет об обычных системах вооружений. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации. Если всем будет ясно, что Германия и НАТО способны успешно защищаться, вероятность того, что мы подвергнемся нападению, уменьшится», — объяснил глава бундесвера.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пообещал ответ в военном ключе на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ. Он подчеркнул, что реакция российской стороны в этом случае будет профессионально спокойной. В таком же ключе ситуацию прокомментировал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «13 июля состоится моя премьера». Стрелок оставил необычное послание перед покушением на Трампа

      Россиянки раскрыли отношение к наличию бороды у мужчин

      В МИД России заявили об ответе на размещение ракет США в Германии

      В Кремле назвали угрозой присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе

      Германия объяснила размещение ракет США ответом на действия России

      В США научились делать сливочное масло из воздуха

      Вдовам участников СВО разрешили не платить за проезд в Петербурге

      В России разработали КАЗ для борьбы с морскими дронами

      На Западе назвали причину приглашения России Зеленским на второй саммит мира

      В России опровергли заоблачный рост цен на отдых в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше