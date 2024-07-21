Российские фигуристы показали попытки пятерных прыжков

Российские фигуристы Дикиджи и Лутфуллин показали попытки пятерных сальховов

Российский фигурист Владислав Дикиджи показал в своем Telegram-канале попытку пятерного прыжка.

Дикиджи пробовал исполнить пятерной сальхов, но упал. «Я понял, что это может плохо сказаться на здоровье, тем самым, спор не стоит потерянного соревновательного сезона. Риски не оправданы. Всему свое время», — написал он. Ранее фигурист поспорил с чемпионом мира в парном катании Александром Галлямовым, что до конца лета выполнит прыжок в пять оборотов.

К Дикиджи присоединился Глеб Лутфуллин, который также показал неудачную попытку пятерного сальхова. «Согласен, тяжело!» — написал он.

19 июля Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил базовую стоимость пятерным прыжкам. Пять видов прыжков (тулуп, сальхов, риттбергер, флип и лутц) были оценены одинаково — в 14 баллов. Для акселя в 5,5 оборота стоимость не представлена.