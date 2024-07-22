Челябинцы пристрастились к арабскому языку

Аналитики заявили о росте спроса на изучение арабского языка у челябинцев. Результаты исследования публикует местный портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что больше всего жители Челябинска в 2024 году пристрастились к арабскому языку: спрос на его изучение вырос на 68 процентов. На втором месте рейтинга оказался японский, который начали учить чаще на 30 процентов. Замыкал тройку лидеров французский язык, который привлек на 10 процентов больше учеников.

Самый популярный по абсолютным показателям спроса и предложения в первом квартале 2024 года — английский язык. Он традиционно считается языком международного общения и популярен для сдачи ЕГЭ школьниками.

В мае восьмиклассница из Курска выиграла Евразийскую олимпиаду по японскому языку.