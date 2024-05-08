Восьмиклассница из Курска выиграла Евразийскую олимпиаду по японскому языку

Школьница из Курска София Казначеева выиграла Евразийскую олимпиаду

Школьница из Курска София Казначеева выиграла Евразийскую олимпиаду по японскому языку. Об этом пишет MK.RU.

Уточняется, что восьмиклассница изучает английский и немецкий языки, а также интересуется культурой стран Востока. По итогам олимпиады, которая проводилась на базе 14 ведущих лингвистических университетов России, Казначеева одержала победу.

При этом известно, что участниками мероприятия также стали школьники из 76 регионов страны. По данным пресс-службы администрации Курской области, заключительный этап состоялся в Московском государственном лингвистическом университете.

Ранее в мае девочка-богатырь из России установила мировой рекорд. Первоклассница из Перми Лидия Котельникова, известная также как самая сильная девочка России, отжалась 1501 раз, таким образом, побив и свой личный рекорд — 1301 раз без остановки.