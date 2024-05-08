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20:33, 8 мая 2024Моя страна

Восьмиклассница из Курска выиграла Евразийскую олимпиаду по японскому языку

Школьница из Курска София Казначеева выиграла Евразийскую олимпиаду

Фото: Jeniffer Fontan / Shutterstock / Fotodom

Школьница из Курска София Казначеева выиграла Евразийскую олимпиаду по японскому языку. Об этом пишет MK.RU.

Уточняется, что восьмиклассница изучает английский и немецкий языки, а также интересуется культурой стран Востока. По итогам олимпиады, которая проводилась на базе 14 ведущих лингвистических университетов России, Казначеева одержала победу.

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При этом известно, что участниками мероприятия также стали школьники из 76 регионов страны. По данным пресс-службы администрации Курской области, заключительный этап состоялся в Московском государственном лингвистическом университете.

Ранее в мае девочка-богатырь из России установила мировой рекорд. Первоклассница из Перми Лидия Котельникова, известная также как самая сильная девочка России, отжалась 1501 раз, таким образом, побив и свой личный рекорд — 1301 раз без остановки.

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      Екатерина Ештокина
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