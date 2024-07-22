Дефицит кадров на Украине оценили в несколько миллионов

Минэкономики Украины: стране не хватает 4,5 миллиона работников

Для того чтобы ВВП Украины вырос на семь процентов до 2030 года, стране нужно 4,5 миллиона работников. Об этом заявила заместитель министра экономики страны Татьяна Бережная. Ее цитируют РИА Новости.

По информации ее ведомства, если в 2021 году официальный рынок труда Украины оценивался в 11,5 миллиона работников, то в 2023 году этот показатель снизился до девяти миллионов.

По данным украинских СМИ, дефицит кадров там уже дошел до 40 процентов. Особенно острая нехватка рук ощущается там, где прежде были заняты мужчины. Например, в строительном секторе.

Из-за жесткой потребности в водителях грузовиков и автобусов на Украине этим профессиям решили обучать женщин.

В аграрном секторе нехватка работников оценивается как катастрофическая. Небольшим фермерским хозяйствам не хватает до 60 процентов рабочих.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, на каждом украинском предприятии в среднем мобилизовали каждого десятого сотрудника.