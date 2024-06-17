На Украине назвали катастрофической нехватку аграриев

В Раде назвали катастрофической нехватку работников в аграрном секторе

Нехватка работников в аграрном секторе Украины является катастрофической. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, передает РИА Новости.

«В селе в аграрном секторе людей не хватает катастрофически. Если взять большие компании, у них мобилизованные пошли воевать, это люди эксклюзивных специальностей — до 20 процентов, то в небольших фермерских хозяйствах не хватает до 50-60 процентов», — сказал он.

Соломчук отметил, что найти работника на переработку, технологов и других аграрных специалистов почти невозможно. По его словам, техника стоит, так как на ней некому работать. Он убежден, что сотрудники небольших аграрных предприятий должны быть забронированы от мобилизации.

Ранее глава комитета Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что на каждом предприятии Украины в среднем мобилизован каждый десятый работник. Как он утверждал, из-за мобилизации бизнес в стране несет значительные убытки.