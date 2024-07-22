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15:23, 22 июля 2024Россия

Раскрыты новые подробности о сгоревших заживо на квесте в Дагестане девушках

Одна из сгоревших заживо на квесте в Дагестане девушек пыталась спасти подругу

Кадр: РГВК «Дагестан» / YouTube

Одна из девушек, которая заживо сгорела на квесте в Дагестане, пыталась спасти подругу. Об этом, раскрывая новые подробности о случившемся, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

«Когда начался пожар, одна из девушек была прикована наручниками к стулу. Огонь очень быстро распространился в помещении. Вторая, которой было 19 лет, пыталась освободить подругу, тушила огонь на ней и надышалась угарным газом», — сообщил собеседник агентства.

В качестве предварительной причины пожара источник назвал действия сотрудника квеста, который «перестарался с огнем».

Ранее стало известно, что 19-летняя студентка, заживо сгоревшая на квесте в Дагестане, вышла замуж за пять дней до случившегося. Ее подруга, также оказавшаяся на квесте, год назад получила сертификат, который давал ей право работать персональным фитнес-тренером. До этого девушка работала ассистентом врача-ортодонта.

О случившемся в Дагестане стало известно в понедельник, 22 июля. В квартире, где проходил квест, начался пожар — огонь распространился по помещению, когда ведущий квеста поджег перчатку, раскрывая одно из заданий. Двух девушек спасти не удалось, за жизнь 20-летнего россиянина борются врачи. Следователи возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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