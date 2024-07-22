В СЖР отреагировали на отказ Франции допустить часть российских журналистов на Олимпиаду

Глава СЖР Соловьев: Франция нарушает законы о свободе слова и свободе печати

Франция нарушает собственные законы и декларируемую свободу слова и свободу распространения информации, считает глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на отказ Франции допустить часть российских журналистов на Олимпийские игры-2024.

«Как не так давно заявил [президент Франции Эммануэль] Макрон, когда к нему обратились с просьбой не препятствовать работе RT во Франции, он сказал, что все российские журналисты — пропагандисты, а французские журналисты — они все настоящие журналисты. Похоже, они реально верят в такую собственную пропаганду и таким образом нарушают законы о свободе печати», — заявил Соловьев.

По мнению главы СЖР, вряд ли власти Франции удастся переубедить в этом вопросе.

«А что касается трансляции Олимпиады, насколько я слышал, на основных российских каналах транслировать Олимпиаду не будут. Но для тех, кто захочет ее увидеть, увидеть какие-то соревнования, есть каналы из пакетов кабельного телевидения или можно будет посмотреть в интернете. То есть при желании найти трансляцию будет можно», — заключил он.

Ранее Франция отказала части российских журналистов в праве освещать Олимпийские игры-2024. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен. Он рассказал, что из-за подозрений в шпионаже и передаче информации иностранным государствам было отклонено менее сотни анкет представителей СМИ. Глава МВД добавил, что таким образом был применен принцип предосторожности.

