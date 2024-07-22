Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:15, 22 июля 2024Мир

В СЖР отреагировали на отказ Франции допустить часть российских журналистов на Олимпиаду

Глава СЖР Соловьев: Франция нарушает законы о свободе слова и свободе печати

Фото: Claudia Greco / Reuters

Франция нарушает собственные законы и декларируемую свободу слова и свободу распространения информации, считает глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на отказ Франции допустить часть российских журналистов на Олимпийские игры-2024.

«Как не так давно заявил [президент Франции Эммануэль] Макрон, когда к нему обратились с просьбой не препятствовать работе RT во Франции, он сказал, что все российские журналисты — пропагандисты, а французские журналисты — они все настоящие журналисты. Похоже, они реально верят в такую собственную пропаганду и таким образом нарушают законы о свободе печати», — заявил Соловьев.

По мнению главы СЖР, вряд ли власти Франции удастся переубедить в этом вопросе.

«А что касается трансляции Олимпиады, насколько я слышал, на основных российских каналах транслировать Олимпиаду не будут. Но для тех, кто захочет ее увидеть, увидеть какие-то соревнования, есть каналы из пакетов кабельного телевидения или можно будет посмотреть в интернете. То есть при желании найти трансляцию будет можно», — заключил он.

Материалы по теме:
«Я их послал в космос». Плющенко отказался поддержать бойкот Олимпиады по просьбе российских депутатов
«Я их послал в космос». Плющенко отказался поддержать бойкот Олимпиады по просьбе российских депутатов
15 июля 2024
«Изменения могут произойти». МОК подтвердил участие россиян в Олимпиаде-2024
«Изменения могут произойти». МОК подтвердил участие россиян в Олимпиаде-2024
21 июля 2024

Ранее Франция отказала части российских журналистов в праве освещать Олимпийские игры-2024. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен. Он рассказал, что из-за подозрений в шпионаже и передаче информации иностранным государствам было отклонено менее сотни анкет представителей СМИ. Глава МВД добавил, что таким образом был применен принцип предосторожности.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Две девушки погибли от сильнейших ожогов на хоррор-квесте в Махачкале. 18-летний аниматор «переборщил с бензином»

      Приехавшая в Европу туристка была найдена в машине бездыханной с ножевыми порезами

      Илон Маск нарядил Байдена, Трампа и Папу Римского в одежду от ИИ

      Африканский легионер клуба РПЛ рассказал об удивившей его в России вещи

      ВСУ обстреляли школу в Донецке

      В США назвали причину ухода Байдена из президентской гонки

      В российском городе археологи сделали сенсационную находку федерального значения

      Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ российских детях

      Журналистку Курмашеву приговорили к 6,5 года колонии за фейки о Российской армии

      Tesla запустит производство человекоподобных роботов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше