Перед крушением SSJ-100 превысил заданную скорость и начал пикирование

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) раскрыл обстоятельства крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, произошедшего 12 июля. Известно, что экипаж в составе командира, второго пилота и бортпроводника выполнял перелет с аэродрома Луховицы во Внуково.

По данным представителей комиссии, перед взлетом автомат тяги был включен, автопилот был включен после взлета на высоте 550 футов.

На пятой минуте полета из практически горизонтального полета на высоте 5160 футов самолет перешел на снижение с углом тангажа до 4 градусов на пикирование. В момент перехода на снижение приборная скорость составляла 200 узлов и увеличивалась, происходила синхронная уборка закрылков и предкрылков до полностью убранного положения

пресс-служба МАК

В какой-то момент SSJ-100 превысил заданную скорость, после чего перешел в пикирование. Непосредственно перед падением из-за отключения автопилота экипаж перешел на ручное управление, однако это не помогло вывести самолет из пикирования. Двигатели при этом работали до конца регистрации параметров полета.

Расследование для определения точных причин крушения продолжается.

Фото: Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры / РИА Новости

Эксперты определили приоритетную версию крушения

Источник в авиационных службах сообщил, что специалисты комиссии определили приоритетную версию крушения лайнера. По его словам, далее эта версия, которая пока не была озвучена официально, будет отрабатываться путем исключения других возможных версий. Он также указывал, что крушение самолета не связано с работой двигателей.

При этом СМИ сообщали, что одной из ключевых версий названа неправильная установка датчиков угла атаки. Как рассказал источник «Известий», техник Луховицкого авиазавода мог нарушить инструкции и установить два из четырех датчиков, которые позиционируют самолет в пространстве, с отклонением. Источник РБК объяснил, что при таких обстоятельствах электроника ошибочно считает, что, когда в действительности самолет летит в сторону земли, он идет на подъем.

Позже было установлено, что разбившийся Sukhoi Superjet не совершал облет после проведенного ремонта.

Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Московской области, жертвами стали три человека. Построенный в 2014 году лайнер рухнул в лесном массиве, вылетев из Луховиц. Борт проходил техническое обслуживание за три часа до ЧП. Первой версией произошедшего был назвал одновременный отказ двух двигателей, но это не подтвердилось.