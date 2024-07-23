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13:05, 23 июля 2024Мир

В Совфеде ответили на сообщения о планах Байдена применить ядерное оружие против России

Сенатор Епифанова усомнилась в возможности ядерной атаки США по России

Фото: Tom Brenner / Reuters

Сенатор Совфеда Ольга Епифанова ответила на сообщения о планах президента США Джо Байдена применить против России ядерное оружие перед уходом с поста главы государства. В беседе с «Лентой.ру» сенатор усомнилась в возможности ядерной атаки Вашингтона в отношении РФ.

Ранее бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком предположил, что Байден может применить ядерное оружие против России перед уходом из Белого дома. «У Байдена есть коды запуска до января. Он зол. Партия его предала, СМИ его принижали, спонсоры бросили его, весь мир смеется над ним. Он хотел быть президентом военного времени. Победа над Россией должна была стать его наследием. Он с треском провалился и может уйти с грохотом», — писал Дотком.

«После распада СССР Соединенные Штаты были полностью уверены в том, что уничтожили Россию, и она будет только ослабевать. Однако, согласно оценке комиссии Конгресса США, сегодня Россия является страной с самым большим ядерным потенциалом, и ее лидерство в ядерной сфере сохранится как минимум до 2035 года», — заявила Епифанова, усомнившись в том, что США смогут «по импульсивному желанию применить против России ядерное оружие».

США вряд ли сами хотят, чтобы РФ в ответ запустила свое ядерное оружие. В агрессивных словах, раздающихся из США, отсутствует здравый смысл и даже малейшая вероятность ядерного сценария. США к самоубийству явно не готовы

Ольга Епифановасенатор Совфеда

21 июля американский лидер Джо Байден объявил, что покидает предвыборную гонку. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

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      Кирилл Садовский
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