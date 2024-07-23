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12:14, 23 июля 2024Интернет и СМИ

Появилась новая версия гибели блогерши МотоТани. Аварию мог спровоцировать турецкий байкер

Байкерша МотоТаня могла погибнуть в ДТП по вине турецкого блогера Онура Обута

Фото: @tanechkaozolina

Российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, могла погибнуть по вине турецкого блогера Онура Обута. Согласно одной из версий, байкер врезался в нее во время движения, и ее мотоцикл отбросило в отбойник. ДТП произошло на трассе Милас — Секе, Озолина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Блогерша ехала перед фурой с минимальной скоростью

Близкие Озолиной рассказали Shot, что блогерша не влетала в фуру, как об этом писали турецкие СМИ. По их данным, она ехала с минимальной скоростью и оттормозилась перед грузовым автомобилем.

Однако за ней на скорости двигался Обут. Он въехал в Озолину сзади, и они вместе влетели в ограждение. МотоТаня скончалась на месте, мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Кадр: Telegram-канал BAZA

Также стало известно, что блогерша находилась в Турции вместе со своим подписчиком, который победил в ее розыгрыше старого байка. В день трагедии россиянин не поехал кататься, так как мотоцикл сломался, и Озолина отправилась в поездку вместе с турецким блогером, который обещал показать ей местные достопримечательности.

У МотоТани остался 13-летний сын

Турецкие СМИ сообщали, что ДТП произошло из-за столкновения находившихся в одной группе мотоциклистов. По их данным, причиной аварии могла стать «потеря рулевого управления». При этом отмечалось, что официальной версии произошедшего в настоящий момент нет. Сотрудники ГИБДД приступили к расследованию всех обстоятельств происшествия.

Известно, что в колонне также двигался еще один мотоциклист. Он не пострадал.

У 39-летней блогерши остался 13-летний сын, он сейчас находится в Москве с родителями погибшей: они приехали посидеть с ребенком из Омской области на время поездки. Вопрос с транспортировкой тела еще не решен.

Фото: @tanechkaozolina

Озолина была популярна не только в России, но и за рубежом. За ее аккаунтами в соцсетях наблюдают в общей сложности восемь миллионов человек. Она также снималась в клипах ряда музыкантов, в том числе Danu, Лилу, Sevak, Ларисы Долиной и Григория Лепса (последний ролик так и не вышел).

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      Варвара Кошечкина
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