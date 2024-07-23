Сын депутата Госдумы стащил со стоянки дорожные конусы и попал на видео

В Петербурге сын депутата ГД Нилова стащил дорожные конусы, его сняли на видео

В Санкт-Петербурге сын депутата Госдумы Олега Нилова стащил со стоянки дорожные конусы и попал на видео. Об этом сообщает 47News.

На кадрах, снятых камерой наблюдения на выезде с подземной парковки, мужчина останавливает свой автомобиль на выезде из торгового центра. Затем он берет два стоящих за шлагбаумами конуса, кладет их на заднее сиденье и уезжает.

Издание установило, что попавший в кадр автомобиль принадлежит жене депутата. Водитель же похож на сына парламентария, говорится в заметке.

В беседе с журналистами Нилов-младший признался, что взял конусы. «Оправдываться не имеет смысла. (…) Совершил ошибку», — сказал он и пообещал вернуть конусы на место. «Я их даже помыл», — подчеркнул сын депутата. Мотивов своего поступка он объяснить не смог.

Ранее сын другого депутата Госдумы прогорел на криптобирже. Он инвестировал в площадку более 120 миллионов рублей, однако не смог вывести деньги из-за заморозки функции вывода средств. Отец мужчины, депутат Валерий Селезнев, активно выступает за принятие в России закона о майнинге криптовалют.