У легкоатлетки из России нашли аккаунт на OnlyFans. Она выступает за Кипр и будет его знаменосцем на Олимпиаде

У знаменосца сборной Кипра на ОИ Куличенко обнаружили аккаунт на OnlyFans

У бывшей российской легкоатлетки Елены Куличенко, родившейся в Одинцово, но сменившей гражданство на кипрское, нашли аккаунт на OnlyFans. Об этом сообщил греческий портал eReportaz.

На платформе по продаже откровенного контента обнаружили снимки и видеозаписи обнаженной спортсменки. Олимпийский комитет Кипра сразу же уведомили о данном инциденте. Представители комитета обратились к Куличенко с просьбой удалить страницу.

Она будет участвовать в Олимпийских играх (ОИ), которые пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.

Куличенко выступит в роли знаменосца Кипра на Олимпиаде-2024

21-летняя прыгунья была назначена одним из двух знаменосцев сборной Кипра в рамках грядущих Олимпийских игр в Париже. Ей доверили честь вынести флаг своей новой родины совместно с кипрским спортсменом Миланом Трайковичем.

После того как в 2021 году девушка отказалась от российского гражданства, она поступила на учебу в Университет Джорджии в США. Ее последней наградой в копилке российской сборной стала серебряная медаль юниорского первенства России 2021 года.

На Универсиаде 2023 года, которая состоялась в китайском Чэнду, Куличенко заняла второе место, установив личный рекорд (1,91 метра). В июле 2024 года представляющая Кипр легкоатлетка взяла золото на чемпионате Европы среди участников до 23 лет в Эспоо, в Финляндии. Полученная золотая медаль стала первой в истории острова столь высокой наградой на чемпионатах Европы в возрастной категории до 23 лет.

Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Спортсменка отказалась удалять аккаунт на OnlyFans накануне Игр-2024

После того как информацию об аккаунте кипрской спортсменки Елены Куличенко на портале для взрослых довели до Олимпийского комитета острова, легкоатлетку попросили удалить его, однако она ответила отказом.

Как сообщает Greek City Time, адвокаты 21-летней девушки заявили, что выложенные на сайте снимки и видеоролики не имеют никакого отношения к их клиентке, так как они были созданы с помощью искусственного интеллекта. Также было подчеркнуто, что Куличенко не стала обращаться в полицию с жалобой или пытаться удалить страницу на портале по продаже откровенных материалов.

Президент Олимпийского комитета Кипра Георгиос Хрисостому прокомментировал назначение Куличенко знаменосцем сборной острова, заметив, что у него нет никаких претензий к выбору спортсменки. Он напомнил, что у легкоатлетки есть гражданство Кипра, а также она является участницей Кипрской любительской легкоатлетической федерации (KOEAS), так что нет никаких оснований для ее замены в данной роли. Он добавил, что никаких доказательств, подтверждающих подлинность материалов со спортсменкой на OnlyFans, также нет.

Ранее Куличенко также выиграла студенческий чемпионат США в Пенсильвании. С третьей попытки она взяла высоту 1,97 метра, установив рекорд.