Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Будё-Глимт
Сегодня
18:00 (Мск)
РФШ
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
АПОЭЛ
Сегодня
20:00 (Мск)
Петрокуб
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Мальмё
Сегодня
20:00 (Мск)
КИ Клаксвик
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Динамо К
Сегодня
21:00 (Мск)
Партизан
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Лугано
Сегодня
21:30 (Мск)
Фенербахче
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
16:19, 23 июля 2024Спорт

У легкоатлетки из России нашли аккаунт на OnlyFans. Она выступает за Кипр и будет его знаменосцем на Олимпиаде

У знаменосца сборной Кипра на ОИ Куличенко обнаружили аккаунт на OnlyFans
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Marton Monus / Reuters

У бывшей российской легкоатлетки Елены Куличенко, родившейся в Одинцово, но сменившей гражданство на кипрское, нашли аккаунт на OnlyFans. Об этом сообщил греческий портал eReportaz.

На платформе по продаже откровенного контента обнаружили снимки и видеозаписи обнаженной спортсменки. Олимпийский комитет Кипра сразу же уведомили о данном инциденте. Представители комитета обратились к Куличенко с просьбой удалить страницу.

Она будет участвовать в Олимпийских играх (ОИ), которые пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.

Фото: Telegram-канал Елены Куличенко

Куличенко выступит в роли знаменосца Кипра на Олимпиаде-2024

21-летняя прыгунья была назначена одним из двух знаменосцев сборной Кипра в рамках грядущих Олимпийских игр в Париже. Ей доверили честь вынести флаг своей новой родины совместно с кипрским спортсменом Миланом Трайковичем.

После того как в 2021 году девушка отказалась от российского гражданства, она поступила на учебу в Университет Джорджии в США. Ее последней наградой в копилке российской сборной стала серебряная медаль юниорского первенства России 2021 года.

На Универсиаде 2023 года, которая состоялась в китайском Чэнду, Куличенко заняла второе место, установив личный рекорд (1,91 метра). В июле 2024 года представляющая Кипр легкоатлетка взяла золото на чемпионате Европы среди участников до 23 лет в Эспоо, в Финляндии. Полученная золотая медаль стала первой в истории острова столь высокой наградой на чемпионатах Европы в возрастной категории до 23 лет.

Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Спортсменка отказалась удалять аккаунт на OnlyFans накануне Игр-2024

После того как информацию об аккаунте кипрской спортсменки Елены Куличенко на портале для взрослых довели до Олимпийского комитета острова, легкоатлетку попросили удалить его, однако она ответила отказом.

Как сообщает Greek City Time, адвокаты 21-летней девушки заявили, что выложенные на сайте снимки и видеоролики не имеют никакого отношения к их клиентке, так как они были созданы с помощью искусственного интеллекта. Также было подчеркнуто, что Куличенко не стала обращаться в полицию с жалобой или пытаться удалить страницу на портале по продаже откровенных материалов.

Президент Олимпийского комитета Кипра Георгиос Хрисостому прокомментировал назначение Куличенко знаменосцем сборной острова, заметив, что у него нет никаких претензий к выбору спортсменки. Он напомнил, что у легкоатлетки есть гражданство Кипра, а также она является участницей Кипрской любительской легкоатлетической федерации (KOEAS), так что нет никаких оснований для ее замены в данной роли. Он добавил, что никаких доказательств, подтверждающих подлинность материалов со спортсменкой на OnlyFans, также нет.

Ранее Куличенко также выиграла студенческий чемпионат США в Пенсильвании. С третьей попытки она взяла высоту 1,97 метра, установив рекорд.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      Сооснователь Wildberries заявил о рейдерском захвате компании

      Российский депутат сообщил о смерти племянника на СВО

      Российские банки начали повышать ставки по вкладам в ожидании заседания ЦБ

      На Украине заявили о желании Киева избежать конкуренции мирных планов

      В России выросло число совершенных нелегалами преступлений

      Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта

      Вдова мобилизованного на СВО россиянина не смогла получить выплаты из-за истории с водкой

      Россиянам раскрыли способ сэкономить 30 процентов на турах в Турцию

      Редкий гриб в форме коралла нашли в российском регионе

      Женщина 400 раз позвонила в службу спасения и попала под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше