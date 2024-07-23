Во Франции забили тревогу из-за дефицита воды на российском судне в порту Бреста

Mor Glaz: на фрегате «Штандарт» из-за запрета на вход в Брест кончается вода

У команды российского фрегата «Штандарт», которому власти Франции запретили вход и швартовку в порту города Бреста, кончается питьевая вода. Об этом сообщил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан, передает РИА Новости.

«Ситуация на корабле будет быстро ухудшаться, у них уже дефицит воды. Никакая власть ни в каком государстве не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения. Власти должны понять, что очень скоро у команды закончится вода и еда», — возмутился глава объединения моряков.

По словам Элькана, Mor Glaz будет добиваться от властей Франции выдачи разрешения на швартовку и пополнение запасов воды и продовольствия.

Ранее сообщалось, что «Штандарт» попал под санкции Европейского союза с подачи проукраинских активистов, пожаловавшихся на отказ убрать российский флаг с судна. Из-за ограничений фрегат не смог принять участие в фестивале парусных исторических кораблей во Франции.