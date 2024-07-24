Шольц объяснил разрешение Украине бить по России немецким оружием

Шольц: ФРГ разрешила Украине бить по России, чтобы затруднить атаки на Харьков

Германия разрешила Украине применять немецкое оружие для ударов по территории России, чтобы затруднить атаки на Харьков. Такую причину назвал канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет РИА Новости.

По его словам, было необходимо принять меры, чтобы «Россия не могла использовать границу как защитный щит для массивных ударов по этому крупному городу».

Ранее Шольц исключил эскалацию боевых действий из-за использования украинскими войсками переданного ФРГ оружия для ударов по РФ. Он указал, что соответствующее решение было принято вместе с союзниками Германии.

Некоторые другие страны Запада также разрешили Украине использовать их оружие для таких целей. Среди них — Дания, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Литва и Канада.