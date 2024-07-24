В России высказались о возможности спортивной изоляции США

Депутат Журова: спортивная изоляция США из-за претензий WADA маловероятна

Спортивная изоляция США из-за претензий со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) маловероятна, считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о противоречиях Вашингтона и контролирующей организации.

«Я думаю, что вряд ли изоляция произойдет, просто они должны будут устранить ряд замечаний. Они появились после того, как США достаточно агрессивно вели себя по отношению к WADA, пытались вызвать их к себе, призвать к ответу. Но как сказали даже в WADA, они не видят в собственном глазу бревна, а в чужом пытаются разглядеть соринку. Хотя у них есть серьезные нарушения, которых не было даже у нас», — сказала депутат.

По словам парламентария, причиной противоречий стал «закон Родченкова», который приняли в США в 2020 году. Он назван в честь экс-главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Григория Родченкова и предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

Сейчас WADA попыталась все эти замечания озвучить, потому что, если так будет, на Олимпийские игры может никто не приехать Светлана Журова депутат Госдумы

«Они же приняли закон Родченкова, и сейчас вне зависимости от того, что говорит WADA как независимая организация, они могут проводить любые свои расследования. Получается, что они подменяют WADA. Все думали, в WADA в том числе, что это закон для того, чтобы попугать россиян, а сейчас это касается всех россиян. Мы говорили, что не тешьте себя иллюзиями: Америка, если захочет, законом Родченкова по большому счету может отсеять любого соперника, который ей неугоден, назначить расследование и вынести свой вердикт», — добавила она.

Президент WADA Витольд Банька пригрозил изолировать США в области спорта. Он обратился к Антидопинговому агентству страны (USADA) во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже и призвал не развивать дело о допинговом скандале вокруг китайских пловцов. В противном случае он допустил отстранение страны от мировой спортивной арены.

