Россиянина арестовали по делу о госизмене

В Алтайском крае арестовали жителя за госизмену

В Алтайском крае арестовали жителя Бийска по делу о государственной измене и покушении на финансирование терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным силовиков, мужчина в мессенджере связался с представителем украинского военизированного объединения, чтобы отправить деньги и узнать о возможности участия в боевых действиях на стороне Украины.

После этого он перевел указанным способом деньги, которые должны были пойти на покупку беспилотников и военного оборудования для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате молодой человек был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Хабаровска за выполнение заданий от разведки Украины.