Боец отряда «Шторм Z» рассказал об обстреле кассетными бомбами из-за ошибки саперов

Боец отряда «Шторм Z» Туленков рассказал об обстреле кассетными бомбами в лесу

Даниил Туленков, боец «Шторм Z» — специального штурмового отряда Минобороны РФ — рассказал «Ленте.ру» об обстреле кассетными бомбами из-за ошибки саперов в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам Туленкова, его служба проходила на запорожском направлении, в окрестностях села Работино. Именно там он впервые попал под обстрел кассетными бомбами. В тот день его резервная группа расположилась в лесополке (лесополосе). Она должна была вступить в бой в случае обострения обстановки.

«А ночью в эту лесополку приехали саперы, нарушив все правила светомаскировки и безопасности, и начали сгружать противотанковые мины с включенными фарами. Их срисовали (обнаружили) — и через десять минут этот лес превратился в кипящий ад из-за летящих с неба кассетных снарядов», — рассказал Туленков.

Полную версию интервью с бойцом отряда «Шторм Z» Даниилом Туленковым можно прочитать здесь.

Ранее боец отряда «Шторм Z» Туленков рассказал о встрече с танком Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО.