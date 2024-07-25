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16:17, 25 июля 2024Интернет и СМИ

Устранявшим глобальный сбой Windows сотрудникам подарили по 10 долларов

Сотрудники CrowdStrike получили по 10 долларов за переработку из-за сбоя Windows

Фото: Gorgev / Shutterstock / Fotodom

Сотрудникам компании CrowdStrike, устранявшим глобальный сбой Windows, выдали подарочные карты за переработку. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что руководство компании вместе с письмом с благодарностями выдали сотрудникам ваучеры на 10 долларов в сервисе Uber Eats.

При этом отмечалось, что некоторые из полученных сотрудниками подарочных сертификатов не сработали. Этот факт подтвердил представитель CrowdStrike Кевин Беначчи. Он объяснил, что из-за массового использования ваучеров Uber посчитал это мошенничеством и аннулировал карты.

Ранее была названа причина сбоя Windows во всем мире. Сообщалось, что это произошло из-за соглашения компании Microsoft с Еврокомиссией.

19 июля стало известно, что в работе Windows произошел глобальный сбой. Сообщалось, что он затронул сферы СМИ, банкинга и авиаперевозок. Эксперт в области кибербезопасности Трой Хант назвал его крупнейшим в истории.

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