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22:56, 25 июля 2024Интернет и СМИ

В США заявили о тревоге Зеленского из-за событий вокруг России

Hill: Зеленский встревожен из-за встречи Орбана и Путина

Фото: Jeff Overs/ BBC / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встревожен из-за встречи российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Такое мнение выразила американская газета The Hill.

Отмечается, что последние события вокруг России вызывают тревогу в Киеве. Помимо переговоров Путина и Орбана, Зеленского также беспокоит возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«В совокупности эти факторы сигнализируют об изменении геополитического ландшафта, что потенциально вынудит Зеленского пересмотреть свою стратегию и активизировать усилия по установлению более тесных связей с Дональдом Трампом и его лагерем», — пишет издание.

Ранее Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с Зеленским призвал его к скорейшему достижению мира. Боевые действия на Украине кандидат в президенты США назвал «полным беспорядком», который «не должен был случиться».

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      Евгений Силаев
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