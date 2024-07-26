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20:55, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Известная блогерша рассказала о пытавшемся ее изнасиловать поклоннике

Кадр: YesNoYes / Youtube

Популярная российская блогерша Карина Аракелян рассказала о поклоннике, который пытался ее изнасиловать. Подробностями она поделилась в шоу YesNoYes, выпуск которого доступен на YouTube.

Блогерша рассказала, как однажды согласилась на встречу с молодым человеком, который проявлял знаки внимания в ее адрес. «Он мне говорил, что мы недалеко от дома просто погуляем», — отметила она.

В итоге парень вывез блогершу за пределы Москвы. «А у меня паника начинается, руки трясутся, я выйти хочу, я понимаю, что он целенаправленно машину закрыл. И он начинает ко мне лезть: то руку на ногу положит, то на плечо, то приобнимет», — призналась она. По словам Аракелян, ей удалось выйти из машины, после чего молодой человек оставил ее в лесу и уехал. «Мне кажется, он просто хотел меня изнасиловать», — заявила она. В итоге девушка попросила друга забрать ее и отвезти домой.

Ранее звезда телепроекта «Дом-2» Юлия Салибекова (до замужества — Колисниченко) обвинила в изнасиловании мужчину, который спас ее после ДТП.

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      Олег Давыдов
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