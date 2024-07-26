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09:34, 26 июля 2024Забота о себе

Названа одна из главных причин сокращения жизни россиян

Кардиолог Шлевков назвал мерцательную аритмию причиной сокращения жизни россиян

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Фибрилляция предсердий, которая особенно часто затрагивает мужчин трудоспособного возраста, способна привести к инсультам и сердечной недостаточности, предупредил врач-кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Николай Шлевков. Одну из главных причин сокращения жизни россиян он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Недавно премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что приоритет работы правительства — увеличение продолжительности жизни населения: по плану к 2030 году она должна увеличиться до 78 лет и более. Однако, по словам врача, этому может помешать тот факт, что не менее 2,3 миллиона россиян страдают от мерцательной аритмии, при этом часто не зная о своем диагнозе. «Как правило, учащенное сердцебиение не вызывает беспокойство у их обладателей. Пациенты считают, что быстрый или хаотичный ритм сердца не наносит вреда организму. Это, безусловно, большое заблуждение, способное привести к опасным последствиям для здоровья. Фибрилляция предсердий увеличивает риск сердечной недостаточности в три раза, риск инсульта — в пять раз, повышая смертность от сердечно-сосудистых причин в два раза», — объяснил Шлевков.

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Согласно исследованию ВШЭ, мерцательная аритмия приводит к более чем 35 процентам случаев смертей среди мужчин трудоспособного возраста. Кроме того, до 40 процентов летальных исходов от инсульта также связаны с фибрилляцией предсердий. Однако, как отмечает Шлевков, эту ситуацию можно изменить, если вовремя обнаружить заболевание и обратиться к врачу.

Кардиолог обратил внимание, что при фибрилляции предсердий (ФП) у человека возникает ощущение трепетания в груди, чувствуется нерегулярный ритм — сердце бьется то очень быстро, то замедляет темп.

Это один из главных маркеров наличия ФП. У человека также могут проявиться одышка, повышенная потливость, давление в грудной клетке, чувство усталости и слабости, даже при отсутствии физических нагрузок. Наличие хотя бы нескольких таких симптомов — прямое показание для визита к кардиологу или аритмологу. Однако в некоторых случаях мерцательная аритмия может протекать бессимптомно, поэтому крайне важно проходить диспансеризацию и регулярно проверять сердце

Николай Шлевковкардиолог

При этом заболевание можно предупредить и не допустить его повторения, подчеркнул Шлевков. Для этого важно полностью отказаться от курения, избегать чрезмерного употребления алкоголя и кофеина, вести здоровый образ жизни, а также хотя бы два раза в неделю заниматься спортом. Дополнительно врач порекомендовал проходить диспансеризацию, следить за уровнем артериального давления, холестерина и сахара в крови, чтобы минимизировать риски.

Ранее онколог Хамис Магомедова назвала неожиданное последствие недосыпа. Если человек регулярно недосыпает или ложится спать после 23 часов, он испытывает так называемый «циркадный стресс», вызывающий депрессию, сердечно-сосудистые патологии, бессонницу и даже рак, предупредила врач.

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      Александра Лисица
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