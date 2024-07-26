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19:02, 26 июля 2024Экономика

В России задумали разрешить изготовление неоригинальных авиазапчастей

В России подготовили законопроект об изготовлении неоригинальных авиазапчастей

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Мурат Хапсироков направили на отзыв в правительство разработанный ими законопроект, которым предлагается позволить отечественным предприятиям промышленности производить неоригинальные запчасти к самолетам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам сенатора Кутепова, речь идет о возможности запустить сегмент производства неоригинальных деталей к самолетам, рынок которых развит в США, Китае, что позволяет снижать зависимость от оригинальных компонентов, не влияющих на безопасность. Он отметил, что в связи с санкционными ограничениями задуманные изменения очень актуальны.

В пояснительной записке к законопроекту также указывается, что китайские и иранские поставщики таких деталей, установка которых на российские самолеты разрешена властями, сейчас имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями.

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Ожидается, что требования к изготовителям комплектующих изделий будут устанавливаться Федеральными авиационными правилами, а право на производство и установку деталей будет давать занимающийся сертификацией гражданских воздушных судов уполномоченный орган (Авиарегистр России). Соответствующие изменения предлагается внести в Воздушный кодекс РФ.

В ответ на санкции США, Канады, Евросоюза против российской авиационной отрасли в России разрешили устанавливать на воздушные суда импортные комплектующие, изготовленные в третьих странах, а не в стране разработчика самолета. В перечень, в частности, внесли Иран, Египет, Узбекистан, Израиль, Мексику, Турцию, Индию, Бразилию, Китай, ОАЭ. Позднее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании,предложила расширить список стран, у которых закупают запчасти.

Тем временем в Подмосковье в 2026 году собрались запустить завод по производству запчастей для импортных самолетов. Как писал «Коммерсантъ», реализующая проект группа компаний «Протектор» объединяет центр по ремонту запчастей и двигателей для самолетов и вертолетов и конструкторское бюро, осуществляя в том числе замещение деталей шасси и двигателей иностранного производства.

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