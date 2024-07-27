Губерниев о церемонии открытия Олимпийских игр: Куличенко у Кипра прекрасная

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев двумя фразами высказался о церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Его комментарий доступен в Telegram-канале.

«Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная», — написал он. Затем появился еще один пост: «Да, это Олимпиада!!!»

Знаменосцем сборной Кипра на церемонии была бывшая российская прыгунья в высоту Елена Куличенко. Она сменила гражданство в 2021 году.

Церемония открытия прошла на Сене, сборные проплывали по реке на кораблях. Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде делегаций.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получат медали, которые содержат в себе металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни.

