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09:23, 27 июля 2024Спорт

Губерниев двумя фразами высказался о церемонии открытия Олимпийских игр

Губерниев о церемонии открытия Олимпийских игр: Куличенко у Кипра прекрасная

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев двумя фразами высказался о церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Его комментарий доступен в Telegram-канале.

«Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная», — написал он. Затем появился еще один пост: «Да, это Олимпиада!!!»

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Знаменосцем сборной Кипра на церемонии была бывшая российская прыгунья в высоту Елена Куличенко. Она сменила гражданство в 2021 году.

Церемония открытия прошла на Сене, сборные проплывали по реке на кораблях. Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде делегаций.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получат медали, которые содержат в себе металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни.

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