ВСУ нашли способ защитить авиацию от России. Как им в этом помогает Польша?

РИА: ВСУ размещают самолеты на аэродромах третьих стран, включая Польшу

Чтобы защитить самолеты от российских военных, Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают авиацию на аэродромах других стран, в числе которых Польша. Такими сведениями поделился источник РИА Новости в силовых структурах.

Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС России, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению со странами ЕС и НАТО собеседник РИА Новости в силовых структурах

В то же время, как отмечается, аэродромы на Украине используются для дозаправки и пополнения боекомплекта.

Украина планировала разместить часть истребителей F-16 за границей

Как заявил в июне начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, часть истребителей, которые Запад пообещал предоставить украинским военным, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны. «Это будет наш резерв на случай необходимости замены неисправных самолетов, на время проведения работ по обслуживанию», — пояснил начальник авиации.

Он добавил, что защита истребителей от России будет непростой задачей. Так, для прикрытия авиабаз потребуется как минимум две батареи комплексов Patriot, также два комплекса систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, несколько самоходных зенитных установок Gepard.

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Между тем главком ВСУ Александр Сырский не стал раскрывать сроки доставки истребителей F-16 на Украину. Помимо преимущества самолетов для Украины, он также рассказал об их «пределах» — F-16 должны будут летать на расстоянии от 40 километров от линии боевого соприкосновения из-за опасений, что их могут сбить ВС России.

В России назвали «убийцу» западных истребителей

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал таковыми самолеты-перехватчики МиГ-31. «Если вдруг F-16 задумает вступить с МиГ-31 в бой, то у F-16 шансов выйти победителем из этой схватки нет никаких», — заметил он. Кроме того, по объему вооружений, которые МиГ-31 может носить, он превосходит F-16 примерно в 2,6 раза.

В свою очередь, заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов обозначил главный недостаток F-16, которые Запад обещал поставить Украине. По словам специалиста, американские истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon оснащают радиолокационными станциями с посредственными характеристиками.