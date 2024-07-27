Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:43, 27 июля 2024Бывший СССР

ВСУ нашли способ защитить авиацию от России. Как им в этом помогает Польша?

РИА: ВСУ размещают самолеты на аэродромах третьих стран, включая Польшу

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Чтобы защитить самолеты от российских военных, Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают авиацию на аэродромах других стран, в числе которых Польша. Такими сведениями поделился источник РИА Новости в силовых структурах.

Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС России, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению со странами ЕС и НАТО

собеседник РИА Новости в силовых структурах

В то же время, как отмечается, аэродромы на Украине используются для дозаправки и пополнения боекомплекта.

Украина планировала разместить часть истребителей F-16 за границей

Как заявил в июне начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, часть истребителей, которые Запад пообещал предоставить украинским военным, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны. «Это будет наш резерв на случай необходимости замены неисправных самолетов, на время проведения работ по обслуживанию», — пояснил начальник авиации.

Он добавил, что защита истребителей от России будет непростой задачей. Так, для прикрытия авиабаз потребуется как минимум две батареи комплексов Patriot, также два комплекса систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, несколько самоходных зенитных установок Gepard.

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Между тем главком ВСУ Александр Сырский не стал раскрывать сроки доставки истребителей F-16 на Украину. Помимо преимущества самолетов для Украины, он также рассказал об их «пределах» — F-16 должны будут летать на расстоянии от 40 километров от линии боевого соприкосновения из-за опасений, что их могут сбить ВС России.

Материалы по теме:
«Будут действовать хитро» Киев ждет первую партию истребителей F-16. Когда они поднимутся в небо и опасны ли для России?
«Будут действовать хитро»Киев ждет первую партию истребителей F-16. Когда они поднимутся в небо и опасны ли для России?
12 июля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В России назвали «убийцу» западных истребителей

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал таковыми самолеты-перехватчики МиГ-31. «Если вдруг F-16 задумает вступить с МиГ-31 в бой, то у F-16 шансов выйти победителем из этой схватки нет никаких», — заметил он. Кроме того, по объему вооружений, которые МиГ-31 может носить, он превосходит F-16 примерно в 2,6 раза.

В свою очередь, заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов обозначил главный недостаток F-16, которые Запад обещал поставить Украине. По словам специалиста, американские истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon оснащают радиолокационными станциями с посредственными характеристиками.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нашли способ защитить авиацию от России. Как им в этом помогает Польша?

      На церемонии открытия Олимпийских игр перепутали Кореи

      Коптер ВСУ сбросил взрывное устройство на рыбаков в Курской области

      ФСБ предотвратила теракты в российском регионе

      В МИД РФ обвинили ВСУ в гибели российских детей

      Экс-замглаве Минобороны подберут соседей в СИЗО

      Украинские беспилотники сбили над тремя регионами России

      Губернатор российского региона сообщил об уничтожении беспилотника

      Губерниев двумя фразами высказался о церемонии открытия Олимпийских игр

      Церемонию открытия Олимпиады в Париже назвали крахом цивилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше