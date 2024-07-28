Собчак рассказала новую версию конфликта между Бакальчуками

Источник Собчак связал конфликт Бакальчуков с перекредитованностью Wildberries

Конфликт между супругами Бакальчук может быть вызван перекредитованностью Wildberries, из-за которой у владелицы бизнеса возникло желание найти «финансово устойчивого партнера». Такую версию в своем Telegram-канале изложила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Источник, близкий к обоим супругам, рассказал, что у Wildberries имеются обязанности по кредитам в размере порядка 100 миллиардов рублей. Согласно его версии, Бакальчук поняла, что с сегодняшними ставками бизнес может сгореть, что и заставило ее отправиться на поиски сильного партнера на 20-30 процентов доли в бизнесе.

Так Татьяна Бакальчук вышла на Сулеймана Керимова, который, в свою очередь, посчитал, что Владислав Бакальчук может обойтись без отступных. Последний с этим соглашаться не стал и отправился к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Речь идет лишь о версии, подчеркнула Собчак. По ее словам, только время поможет понять, близка ли она к реальности.

О начале бракоразводного процесса между супругами стало известно 23 июля. Владислав Бакальчук пожаловался Рамзану Кадырову, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов. Татьяна опровергла заявление мужа, подчеркнув, что все происходящее — не рейдерский захват, а развод. За месяц до этого Wildberries объявила об объединении с оператором наружной рекламы Russ, назвав целью «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы».

