Пловчиху выгнали из сборной за уход из Олимпийской деревни

Пловчиху Виейру выгнали из сборной Бразилии за уход из Олимпийской деревни

Пловчиху Ану Каролину Виейру выгнали из сборной Бразилии за самовольный уход из олимпийской деревни в Париже. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета страны.

В организации заявили, что инцидент произошел 26 июля. Отмечается, что Виейра в неуважительной и агрессивной манере оспорила решение технической комиссии сборной. Пловчиха в ближайшее время вернется в Бразилию.

На Олимпиаде-2024 Виейра приняла участие в квалификационном заплыве в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. По итогу сборная Бразилии заняла 12-е место.

Ранее пловцы из Южной Кореи выехали из Олимпийской деревни. Спортсмены пожаловались на жару в автобусах и предпочли жить в отеле недалеко от бассейна. Кроме того, сербский теннисист Новак Джокович отказался жить в Олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже из-за повышенного внимания.