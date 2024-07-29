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11:02, 29 июля 2024Спорт

Пловчиху выгнали из сборной за уход из Олимпийской деревни

Пловчиху Виейру выгнали из сборной Бразилии за уход из Олимпийской деревни

Фото: Luis Robayo / Reuters

Пловчиху Ану Каролину Виейру выгнали из сборной Бразилии за самовольный уход из олимпийской деревни в Париже. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета страны.

В организации заявили, что инцидент произошел 26 июля. Отмечается, что Виейра в неуважительной и агрессивной манере оспорила решение технической комиссии сборной. Пловчиха в ближайшее время вернется в Бразилию.

На Олимпиаде-2024 Виейра приняла участие в квалификационном заплыве в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. По итогу сборная Бразилии заняла 12-е место.

Ранее пловцы из Южной Кореи выехали из Олимпийской деревни. Спортсмены пожаловались на жару в автобусах и предпочли жить в отеле недалеко от бассейна. Кроме того, сербский теннисист Новак Джокович отказался жить в Олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже из-за повышенного внимания.

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      Анастасия Борисова
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