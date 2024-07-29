Потерю ВСУ линии обороны у Славянска и Краматорска назвали важным этапом СВО

Мингалев: падение линии обороны ВСУ у Славянска является важным этапом СВО

Падение первой линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ городов Славянск и Краматорск является важным этапом проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал военный эксперт и политолог Вадим Мингалев в интервью с «Известиями».

«Она не только первая, она еще и главная линия обороны ВСУ. (...) После ее падения начинается совершенно иная ситуация, которая связана с тем, что ВСУ физически не могут создать условия для какого-либо контрнаступления», — заявил Мингалев, комментируя информацию командира отряда спецназа «Ахмат», генерал-майора Апты Алаудинова о потере ВСУ первой линии обороны.

Эксперт добавил, что успехи Российской армии связаны с неудачами ВСУ на харьковском направлении — Киеву необходимо было перенаправить резервы для противостояния с группировкой «Север». По его словам, ситуация ведет к тому, что в скором времени ВС России начнут полностью контролировать территорию Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — село в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья.