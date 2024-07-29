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18:40, 29 июля 2024Спорт

Валуев объяснил низкие результаты россиян на Олимпиаде в Париже. У них пока нет ни одной медали

Депутат ГД Валуев: лидеры российского спорта не поехали на Олимпиаду

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев объяснил результаты российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. По его мнению, лучшие российские атлеты решили не ехать на главные соревнования мира.

На Олимпиаду во французской столице поехали 15 человек. Каждый из спортсменов прошел специальный фильтр, который установил Международный олимпийский комитет (МОК). На данный момент никто из россиян не завоевал ни единой медали. Олимпийские игры официально открылись 26 июля и соревнования по многим видам спорта еще не успели стартовать.

Валуев раскритиковал поехавших в Париж российских спортсменов

Валуев поддержал решение тех спортсменов, которые решили не ехать на Игры в Париж. По его мнению, российским атлетам нецелесообразно ехать просто ради участия. Олимпиада в Париже станет четвертыми подряд Играми без российского флага.

Я перед Играми говорил так: если вы собираетесь поехать в Париж, то будьте готовы там выигрывать. А ехать просто ради участия — оставим это на совести тех спортсменов, кто поехал на Олимпиаду. И они теперь с этим будут жить, с таким общественным восприятием в нашей стране их поездки в Париж и показанных результатов. И пусть ни на кого не обижаются

Николай Валуевдепутат Госдумы

Фото: Edgar Su / Reuters

C Олимпиады вылетели теннисисты Павел Котов, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в одиночном разряде. Пловец Евгений Сомов не смог выйти в финал на дистанции 100 метров брассом, а велогонщица Тамара Дронова финишировала на 21-м месте в гонке с раздельного старта.

Российских атлетов на Олимпиаде назвали героями спорта

Известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев в беседе с «Лентой.ру» назвал героями спорта тех российских атлетов, которые все же решили поехать на Олимпийские игры 2024 года.

Фото: Marko Djurica / Reuters

«Мы должны всячески это приветствовать. Те люди, которые поедут на Олимпиаду, — это герои спорта. Мы будем их поддерживать. Кто этого не понимает, тот бестолочь и набитый дурак. Для таких людей Россия ничего не значит не только спортивная, но и, например, наши дети, которые делают свои первые шаги в спорте», — заявил Губерниев.

Для всех этих людей, которые сейчас вопят, что не надо поддерживать спортсменов, для них Россия — это пустой звук

Дмитрий Губерниевкомментатор

Тем временем российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Отмечалось, что решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

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