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10:21, 29 июля 2024Мир

«Страна с третьим уровнем опасности». Япония призвала граждан отказаться от поездок в Россию. С чем это связано?

Кабмин Японии призвал граждан отказаться от поездок в РФ из-за визита Судзуки

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Правительство Японии обратилось к своим гражданам с призывом отказаться от посещения России на фоне недавнего визита депутата Мунэо Судзуки в Москву. Об этом проинформировал генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию

Ёсимаса Хаясигенсек кабмина Японии

По словам политика, власти страны не могут как-либо прокомментировать причины поездки Судзуки в Россию и период его пребывания там. Он добавил, что Токио планирует продолжать проведение своей санкционной политики касательно России из-за украинского конфликта.

Мунэо Судзуки

Мунэо Судзуки. Фото: Council.gov.ru / Wikimedia Commons

Судзуки уже дважды посетил Россию после начала СВО вопреки критике

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки прибыл с визитом в Россию уже во второй раз после начала проведения специальной военной операции (СВО).

В этот раз политик прибыл в Москву 28 июля. Он пробудет в российской столице вплоть до 31 июля. За это время Судзуки намерен встретиться с дипломатами Министерства иностранных дел (МИД) России и представителями Росрыболовства. В ходе переговоров с последними Судзуки планирует добиться разрешения для японских судов осуществлять вылов рыбы в районе Малой Курильской гряды.

Прежде японский депутат посещал Россию в октябре 2023 года. Тогда его поездка вызвала волну негодования у властей страны, что вынудило Судзуки покинуть партию «Общество обновления Японии», в которой он тогда состоял. Особое возмущение у однопартийцев вызвали высказывания политика насчет неминуемой победы России в конфликте на Украине.

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Японский политик назвал «мирные саммиты» по Украине не имеющими смысла без РФ

Судзуки широко известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и укреплении сотрудничества с Москвой. Комментируя тему конфликта между Россией и Украиной, он заявил, что любые мирные конференции без участия российской стороны бессмысленны.

Депутат парламента оценил июньский саммит по Украине, который прошел в Швейцарии, заметив, что мероприятие изначально не могло «привести к разрешению украинского вопроса», так как оно состоялось без присутствия РФ.

«Конференция в Швейцарии называется мирным саммитом, но это не мирный саммит. С моей точки зрения, это в каком-то смысле вызов Москве. Потому что нужно было пригласить Россию и сесть за стол переговоров на равных. В таком случае это была бы правильная конференция», — подчеркнул политик.

Он также назвал «формулу Зеленского» нонсенсом, заметив, что Киев умело манипулирует международным мнением.

До этого Судзуки высказывал свое мнение о том, что разрешение ударов по территории России может привести к третьей мировой войне. Он назвал данное решение США ошибкой.

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      Наталья Анисеева
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