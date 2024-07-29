Сын миллиардера Мусы Бажаева забыл домашний адрес

Shot: сын миллиардера Бажаева не смог вспомнить домашний адрес

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур заявил в суде, что родился в Ницце, и не смог вспомнить свой домашний адрес в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Назвать адрес помог Бажаеву его адвокат.

Сын миллиардера учится на третьем курсе МГУ, не женат и официально трудоустроен советником генерального директора в Черногорской рудной компании. На заседании он просил не отправлять его в СИЗО по состоянию здоровья. Однако Замоскворецкий суд на два месяца арестовал его.

27 июля стало известно о задержании Бажаева. Молодой человек напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». Отец задержанного усомнился в виновности сына, но обещал не заступаться за него.

Руководство МВД взяло дело под контроль.

