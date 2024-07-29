Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:39, 29 июля 2024Силовые структуры

Сын миллиардера Мусы Бажаева забыл домашний адрес

Shot: сын миллиардера Бажаева не смог вспомнить домашний адрес
Тимур Бажаев

Тимур Бажаев. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур заявил в суде, что родился в Ницце, и не смог вспомнить свой домашний адрес в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Назвать адрес помог Бажаеву его адвокат.

Сын миллиардера учится на третьем курсе МГУ, не женат и официально трудоустроен советником генерального директора в Черногорской рудной компании. На заседании он просил не отправлять его в СИЗО по состоянию здоровья. Однако Замоскворецкий суд на два месяца арестовал его.

27 июля стало известно о задержании Бажаева. Молодой человек напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». Отец задержанного усомнился в виновности сына, но обещал не заступаться за него.

Руководство МВД взяло дело под контроль.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      Появилось новые кадры с места крушения поезда под Волгоградом

      Финская компания отказалась от российского газа

      В России найдены рыбы и тараканы возрастом 180 миллионов лет

      Раскрыта сумма ущерба по уголовному дела экс-замминистра обороны Булгакова

      Российский пассажирский самолет ушел на второй круг из-за птиц на взлетной полосе

      Назван лидер рынка смартфонов

      Глюкоза ответила желающему отобрать у нее имя Фадееву

      Считавшееся исчезнувшим животное обнаружили в российском регионе

      Военный эксперт объяснил вывод стратегических бомбардировщиков США с границы Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше