Три сестры в Петербурге заперлись в квартире, отказались от еды и умерли. Они могли состоять в секте

Умершие после отказа от еды три сестры в Петербурге могли состоять в секте

В Санкт-Петербурге в квартире нашли тела трех родных сестер, которые скончались еще две недели назад.

Утверждается, что за два месяца до этого они отказались от еды, заперлись в квартире и не общались с братом, который также жил с ними. Предполагается, что они могли попасть в некую секту.

Брат хотел пригласить сестер на праздник и нашел их тела

О том, что в четырехкомнатной квартире на Комендантском проспекте в Приморском районе найдены три тела женщин 19, 29 и 35 лет, стало известно вечером 28 июля. В воскресенье к ним приехал старший брат, чтобы пригласить сестер на день рождения своей дочери. Однако он нашел женщин мертвыми, после чего позвонил в полицию.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Медики сделали предварительное заключение, что сестры скончались еще около двух недель назад. Повреждений и признаков насильственной смерти на их телах нет. В квартире правоохранители также не нашли ничего подозрительного, что указывало бы на криминал.

Сестры могли угодить в секту

Сестры жили в квартире с 24-летним братом, при этом не общаясь с ним. Утверждается, что два месяца назад они отказались от еды, не выходили на улицу и никого не пускали к себе (однако есть вероятность, что женщины могли выходить на улицу, когда брат покидал дом).

Предполагается, что женщины состояли в секте, но других подробностей, которые указывали бы на это, на данный момент не приводится.

Увлекавшаяся эзотерикой россиянка ранее откусила пальцы сыну

В июле в Самаре местная жительница откусила пальцы трехлетнему сыну. Со слов соседей, женщина увлекалась эзотерикой и состояла в секте.

Прохожие заметили родителей с окровавленным ребенком на руках. Они подумали, что семье нужна помощь и двинулись в их сторону, однако пара тут же забежала в дом. Женщина успела скрыться в своей квартире на 17 этаже, а отца с мальчиком удалось поймать и отвести к консьержке. По словам очевидицы, мужчина заявил, что его жена совершала некий обряд.

Полиция и МЧС отправились вскрывать квартиру, где закрылась женщина, которая за это время успела поранить себя. На опубликованных в сети кадрах слышно, как в момент задержания она громко кричит: «Сейчас я использую свои способности, чтобы сохранить тебе жизнь!»

В декабре 2022 года похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там местная жительница придушила двоих сыновей и дочь поясом от халата, якобы намереваясь изгнать из них бесов. Также сообщалось, что в ее крови нашли следы наркотиков.

Психиатр описал признаки нахождения человека в секте

Врач-психиатр, эксперт по сектам Алексей Звездин описывал признаки, по которым можно понять, что человек находится в секте, а также рассказал, что стоит предпринять, чтобы его оттуда вытащить.

Основной — если вы замечаете в поведении родственника или другого близкого человека серьезные изменения по сравнению с привычной жизнью. «Первая фаза — это ограничение поступления внешней информации. Человек думает только так, как ему предписано, или ситуация создана таким образом, что думать иначе он просто не может», — отметил врач. Он пояснил, что вследствие этого у людей меняется манера общения, они склонны упоминать в разговоре какие-то определенные вещи. Также результатом может послужить отдаление или полное обрывание контактов с близкими.

Меняется и поведение человека. По словам Звездина, попавшие под влияние секты люди могут начать по-другому питаться, соблюдать какие-то диеты, а также ритуалы, например, чаще мыть руки. Кроме того, оказавшись в деструктивном культе, они склонны менять стиль одежды.