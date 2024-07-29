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12:54, 29 июля 2024Бывший СССР

В Раде прокомментировали вероятность смены правительства Украины

Стефанчук назвал маловероятной смену правительства Украины
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал маловероятной смену правительства Украины. Об этом он заявил в интервью «Украинским новостям».

«В парламенте может произойти все что угодно. Но я еще раз подчеркиваю, что я, как юрист, глубоко убежден, что смена правительства с полным соблюдением требований закона "О военном положении" сегодня маловероятна», — прокомментировал Стефанчук.

Спикер Рады отметил, что все понимают противоречивость любых инициатив по смене правительства с соблюдением закона. Он также назвал действующего главу кабмина страны Дениса Шмыгаля «лучшим премьер-министром за всю историю Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил изменения в украинском правительстве. Говоря о кадровых изменениях, глава государства рассказал, что он обсуждает «некоторые вещи» с премьер-министром страны и министрами.

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      Екатерина Грищенко
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