Yonhap: разведка Южной Кореи будет продвигать принятие закона об иноагентах

Национальная разведывательная служба (НРС) предложила разработать и ввести в Южной Корее закон об иностранных агентах, аналогичный закону США о регистрации иностранных агентов (FARA). Об этом сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на директора НРС Чо Тхэ Ёна.

По данным агентства, глава разведки в ходе парламентских слушаний заявил, что ведомство будет продвигать принятие закона об иноагентах, подобного FARA. Он также сообщил о необходимости расширить круг наказуемых лиц по законам о шпионаже.

Согласно публикации, в настоящее время в рамках действующих корейских законов о шпионаже наказание несут лишь те лица, которые передают государственные тайны представителям «вражеских государств», в то время как раскрытие гостайны союзникам остается безнаказанным.

Как отмечает агентство, предложение ввести закон об иноагентах было сделано на фоне ситуации вокруг американского эксперта по внешней политике Су Ми Терри. По данным Федерального бюро расследований (ФБР) США, Терри призналась, что действовала в интересах южнокорейских властей, однако не была зарегистрирована как агент.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил негативную реакцию Европейского союза и США на принятие закона об иноагентах в Грузии.