Сийярто осудил реакцию ЕС и США на закон об иноагентах в Грузии

Сийярто: закон об иноагентах — попытка ограничения вмешательства в дела Грузии

Недавно принятый в Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния» — вполне понятная попытка ограничения иностранного вмешательства во внутренние дела страны, никто не вправе критиковать за это грузинские действующие власти. Так на критику закона об иноагентах со стороны США и ЕС отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Это вполне понятная попытка страны регулировать и ограничивать возможность внешнего вмешательства. Мы стали свидетелями и испытали то же самое в Венгрии. Наша оппозиция финансировалась абсолютно извне, в основном из США, миллионами и миллионами долларов. Было очень и очень жесткое вмешательство в последние выборы, и с тех пор оппозиция и ее СМИ финансируются извне. Я считаю, что это нарушает суверенитет страны», — рассказал он.

Ранее Европейский союз (ЕС) приостановил процесс интеграции Грузии. По словам посла ЕС в республике Павла Герчинского, причинами этого стали неясные намерения нынешнего правительства страны, антизападная и антиевропейская риторика, а также принятый в республике закон об иноагентах.