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09:06, 29 июля 2024Россия

Желавший служить в армии 45-летний россиянин подорвался на гранате во дворе дома

78.ru: желавший служить в армии петербуржец подорвался на гранате во дворе дома

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Санкт-Петербурга, желавший служить в Российской армии, подорвался на гранате во дворе дома на улице Кораблестроителей. Об этом стало известно 78.ru.

По данным телеканала, 45-летний россиянин до случившегося проходил медицинскую комиссию, но его не взяли в Вооруженные силы из-за гепатита.

Предварительно было установлено, что у мужчины взорвалась имевшаяся при нем граната. Спасти его не удалось.

Как выяснил 78.ru, до этого горожанин высказывал суицидальные мысли. У него также была судимость за наркотики.

Ранее сообщалось, что два человека подорвались на осколочной гранате в Саратове. Врачам удалось реанимировать лишь одного из находившихся в комнате во время инцидента. Насколько тяжелым является состояние выжившего, тогда не указывалось.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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