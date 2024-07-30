Пассажирский самолет распорол хвост другого борта и попал на видео

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Сан-Паулу и попали на видео

Два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта Конгоньяс в Сан-Паулу, Бразилия. Последствия попали на видео, которое публикует портал Terra Brasil Noticias.

Инцидент произошел вечером 29 июля. Boeing 737 авиакомпании GOL с пассажирами на борту находился у выхода на посадку и готовился к вылету во Флорианополис. Тем временем Airbus A319 перевозчика LATAM прибыл из Рио-де-Жанейро и направлялся к терминалу.

Airbus задел крылом другой борт и распорол ему хвост. В результате оба самолета отправили на техническое обслуживание. Уточняется, что пассажиры благополучно покинули воздушные суда.

Компания GOL отправила путешественников к месту назначения другими рейсами, при этом второму перевозчику пришлось отменить еще два вылета из-за аварии. Местные авиационные власти начали расследование инцидента.