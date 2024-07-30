Тихонов поддержал Трампа в критике открытия Олимпиады в Париже

Тихонов: назвавший позором открытие Олимпийских игр-2024 в Париже Трамп прав

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал экс-президента США Дональда Трампа в мнении по открытию Олимпиады в Париже. Его цитирует РИА Новости.

По словам Тихонова, назвавший позором церемонию открытия Трамп прав. «Более истинного мнения уже не может быть, потому что весь мир об этом говорит. Сплошные трансгендеры — это же караул и позор на весь мир», — заявил он, добавив, что дальше будет только хуже.

Ранее Трамп раскритиковал церемонию открытия, в которую была включена сцена, предположительно, отсылающая к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. «Послушайте, я за всех, я человек очень открытых взглядов, но то, что они сделали, позор», — сказал он.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию общественности, в большей степени негативную.

