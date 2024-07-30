Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Япония
Сегодня
18:15 (Мск)
Франция
Олимпийские игры (м)|Группа B. 2-й тур
Локомотив М
Сегодня
18:30 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа B. 1-й тур
Рубин
Сегодня
18:30 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
Зенит
Сегодня
21:00 (Мск)
Факел
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
ТНС
Сегодня
21:00 (Мск)
Ференцварош
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
13:34, 30 июля 2024Спорт

Тихонов поддержал Трампа в критике открытия Олимпиады в Париже

Тихонов: назвавший позором открытие Олимпийских игр-2024 в Париже Трамп прав

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал экс-президента США Дональда Трампа в мнении по открытию Олимпиады в Париже. Его цитирует РИА Новости.

По словам Тихонова, назвавший позором церемонию открытия Трамп прав. «Более истинного мнения уже не может быть, потому что весь мир об этом говорит. Сплошные трансгендеры — это же караул и позор на весь мир», — заявил он, добавив, что дальше будет только хуже.

Материалы по теме:
Snoop Dogg, Леди Гага и речные прогулки под проливным дождем. Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпиады в Париже
Snoop Dogg, Леди Гага и речные прогулки под проливным дождем.Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпиады в Париже
27 июля 2024
Жертва Чернобыля, многодетная мать и 11-летний ребенок. Что известно о самых необычных участниках Олимпиады-2024
Жертва Чернобыля, многодетная мать и 11-летний ребенок.Что известно о самых необычных участниках Олимпиады-2024
23 июля 2024
Все, что нужно знать об Олимпийских играх-2024 в Париже: даты, расписание и виды спорта
Все, что нужно знать об Олимпийских играх-2024 в Париже:даты, расписание и виды спорта
27 июня 2024

Ранее Трамп раскритиковал церемонию открытия, в которую была включена сцена, предположительно, отсылающая к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. «Послушайте, я за всех, я человек очень открытых взглядов, но то, что они сделали, позор», — сказал он.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию общественности, в большей степени негативную.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших пленных на Украине отправляют на штурм без согласия и опыта. Перед этим их полгода проверяет СБУ

      Украина изменила позицию по участию Хаматовой в Венецианском кинофестивале

      Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил помилования

      «Давайте уничтожим Евросоюз!» Во Франции призвали к развалу ЕС из-за политики в отношении России

      Глава Северной Осетии раскрыл подробности попытки атаки беспилотников ВСУ

      В Одессе объяснили причину переименования бульвара Жванецкого

      Российский суд оставил в силе арест участника нападения на Белгородскую область

      Перечислены защищающие от болезни Альцгеймера продукты

      Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады пожаловалась на травлю в сети

      Депутат российского региона арестован по подозрению в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше