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11:09, 30 июля 2024Спорт

«Я человек широких взглядов, но это позор». Трамп высказался о «Тайной вечере» трансгендеров на Олимпиаде в Париже

Экс-глава США Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады-2024

Фото: Tom Brenner / Reuters

Бывший американский лидер и кандидат в президенты на грядущих выборах Дональд Трамп высказался о скандальной церемонии открытия 33-х летних Олимпийских игр в Париже. Он назвал мероприятие позором.

Церемония открытия Игр 26 июля вызвала критику из-за включенной в нее сцены, предположительно, отсылающей к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи, с участием трансгендеров.

Ведущая телеканала Fox News поинтересовалась мнением Трампа о церемонии. По словам политика, это было ужасно. Затем журналистка отметила, что если бы Игры проходили в США при президентстве Трампа, он бы использовал свое влияние, чтобы подобного скандала не повторилось и чувства христиан по всему миру не были задеты. Трамп согласился.

Послушайте, я за всех, я человек очень открытых взглядов, но то, что они сделали, позор

Дональд Трампкандидат в президенты США

Глава Греческой церкви отреагировал на церемонию открытия Олимпийских игр

Глава Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всей Греции Иероним также подверг критике церемонию. «Все это достойно абсолютного презрения», — заявил Иероним.

Греческий портал Pronews.gr между тем назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали «Тайную вечерю».

Фото: Francois-Xavier Marit / Reuters

В то же время портал Sportskeeda указал, что авторы церемонии могли отсылать не к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи, а к картине «Праздник Богов» голландского художника Яна Харменса ван Бильерта. Главным аргументом в пользу этой версии было наличие на картине и церемонии Диониса, которого не было у да Винчи. Кроме того, их единит пиршество за столом.

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26 июля 2024

Оргкомитет Игр-2024 извинился перед оскорбленными

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпийских игр-2024 в Париже Энн Дескам ранее принесла извинения за неоднозначную интерпретацию «Тайной вечери» на церемонии открытия. По ее словам, намерений оскорбить кого-либо не было.

Мы старались праздновать толерантность общества, считаем, что цифры, которые мы привели, доказывают, что у нас это получилось. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения

Энн Дескамдиректор по коммуникациям оргкомитета Олимпийских игр-2024 в Париже

Также Международный олимпийский комитет (МОК) удалил из сети видео с лучшими моментами церемонии открытия Олимпийских игр-2024. При попытке посмотреть ролик на YouTube-канале Olympics пользователи видели черный экран с надписью «видео недоступно». Та же проблема возникала на сайте организационного комитета Игр.

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      Алина Гончарова
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