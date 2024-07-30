В церемонии открытия Олимпийских игр увидели не «Тайную вечерю»

В церемонии открытия Олимпиады увидели не «Тайную вечерю», а «Праздник богов»

В церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже увидели другую картину, а не «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Sportskeeda.

По информации источника, авторы церемонии могли отсылать к картине «Праздник Богов» голландского художника Яна Харменса ван Бильерта. Именно такую версию активно обсуждают в социальных сетях.

Главным аргументом в пользу этой версии приводят наличие на картине и церемонии Диониса, которого не было у да Винчи. Кроме того, их единит пиршество за столом.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр — в Греции — ее посчитали крахом цивилизации.