В церемонии открытия Олимпийских игр увидели не «Тайную вечерю»

В церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже увидели другую картину, а не «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Sportskeeda.
По информации источника, авторы церемонии могли отсылать к картине «Праздник Богов» голландского художника Яна Харменса ван Бильерта. Именно такую версию активно обсуждают в социальных сетях.
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Главным аргументом в пользу этой версии приводят наличие на картине и церемонии Диониса, которого не было у да Винчи. Кроме того, их единит пиршество за столом.
Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр — в Греции — ее посчитали крахом цивилизации.